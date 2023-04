NewTuscia – VITERBO – Cinquemila euro raccolti in occasione del concerto della Banda musicale dell’Esercito italiano dello scorso 18 marzo al Teatro dell’Unione. L’importo, come previsto, è stato destinato alle due associazioni di volontariato Beatrice Onlus e Susan G. Komen. Duemilacinquecento euro ciascuna. La consegna ufficiale è avvenuta nei giorni scorsi a Palazzo dei Priori da parte della sindaca Chiara Frontini e del generale di divisione della Scuola sottufficiali dell’Esercito Alberto Vezzoli, insieme al consigliere comunale delegato ai rapporti con le forze armate e alla città militare Giancarlo Martinengo.

“Abbiamo rinnovato ancora una volta il forte legame fra la Scuola sottufficiali dell’Esercito e la città di Viterbo. Ringrazio il comandante Vezzoli per la proficua e fattiva partecipazione, non solo dal punto di vista professionale”. Un ringraziamento ribadito anche dal consigliere Martinengo, rivolto sia alla Scuola sottufficiali sia alle due associazioni beneficiarie dei fondi raccolti “che ogni giorno sostengono tutte le donne che hanno bisogno di aiuto. In questa occasione, tutti hanno fatto il massimo con un risultato eccellente”. Un’adesione corale che ha portato a un sold out per il concerto con giorni di anticipo.

“Con questa consegna andiamo a chiudere il cerchio – aggiunge il generale di divisione Vezzoli – È stata una bellissima serata. Le forze armate e l’amministrazione comunale hanno fatto davvero squadra. Continueremo su questa strada. La cifra raccolta è solo una piccola goccia per il prezioso lavoro svolto quotidianamente da realtà associative come Beatrice e Susas G. Komen”. Infine Donatella Salvatori, in rappresentanza dell’associazione Beatrice: “È stato emozionante assistere e partecipare a un bellissimo concerto con un Teatro dell’Unione pieno. Abbiamo visto e percepito la sincera volontà di aiutarci davvero”.