NewTuscia – VITERBO – Sabato 15 aprile 2023 alle ore 18 presso la Sede dell’Associazione culturale APS 42 a Viterbo verrà presentato il lavoro narrativo-fotografico “Uve e mosti della Tuscia – Storie di Passione e Dedizione”, un racconto per immagini di Cosimo GRAVINA e Vittorio FAGGIANI. Protagoniste saranno 15 selezionate e prestigiose Aziende vitivinicole della Tuscia, interpretate fotograficamente dai due Autori durante piacevoli visite ed interviste con i Viticoltori. All’illustrazione del progetto ed alla proiezione delle relative immagini seguirà un Aperitivo con i vini offerti da alcune delle Aziende protagoniste. Il banco d’assaggio sarà presidiato da un Sommelier della Delegazione AIS di Viterbo.

Sarà una piacevole occasione per accogliere tutti gli intervenuti con un simpatico “cin cin” e per parlare del linguaggio fotografico nella comunicazione del vino in compagnia di un buon calice di vino.

Vi aspettiamo a LA CASINA DELLA QUERCE in via Cardinal Ridolfi, 10.

Posti limitati, evento su prenotazione al 3516390184