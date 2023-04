Almonte: “Una programmazione che ci permette di essere presenti con un’offerta di qualità costante”

NewTuscia – VITERBO – ‘Est Film Festival’ si prepara a un ritorno nella splendida cornice di Piazzale Frigo a Montefiascone. Le date scelte per l’edizione 2023 vanno dal 23 al 30 luglio. ‘Cinema e Terme’ prevede cinque appuntamenti a settembre: 1, 8, 15, 22 e 29; nello spazio esclusivo della piscina monumentale delle Terme dei Papi a Viterbo.

Due grandi momenti di cinema a cui, questa la novità, si aggiungono le sezioni competitive EFF|DOC e EFF|SHORT, dedicate rispettivamente a documentari e cortometraggi, tipologie di film che hanno abitualmente poca visibilità. EFF|DOC è in programma a maggio: 2, 9, 16, 23, 30; al Cinema Gallery di Montefiascone. EFF|SHORT sarà invece a dicembre, sempre al Gallery.

“Crediamo che niente come la cultura e gli eventi possa valorizzare e promuovere un territorio, portando persone a incontrarlo e facendone parlare attraverso i media – così il direttore Glauco Almonte -. Da qui la volontà di un potenziamento dell’offerta per il 2023. Importante anche la presenza in diversi momenti dell’anno per dare dei punti di riferimento a un pubblico che è molto cresciuto ma che è giusto soddisfare anche offrendo più occasioni di incontro e scambio”.

“Su Montefiascone – conclude Almonte – c’è molto interesse per il ritorno all’aperto e per i contenuti e gli ospiti che sveleremo solo più avanti. Siamo convinti di riuscire a fare un ottimo lavoro, importante per allargare le prospettive e immaginare una crescita dell’offerta culturale sul territorio”.