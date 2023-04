NewTuscia – TARQUINIA – Successo per l’Under 17 nell’infrasettimanale di giovedì 30 marzo, in casa contro Volley Oriolo; vittoria guadagnata con fatica, cinque i set giocati con parziali 18/25, 25/15, 25/22, 19/25, 15/7; «Siamo entrati in campo spenti – lo schiacciatore Francesco Savoretti – abbiamo cominciato a fare degli errori che ci hanno fatto perdere il primo set; nel secondo abbiamo capito che bastava rimanere concentrati per limitare gli errori e siamo riusciti a imporci nel secondo e nel terzo set; poi però la concentrazione è venuta a mancare e il quarto set è andato a loro; al tie break la riscossa, e siamo riusciti a vincere». In campo con Francesco: Fulvio Nardecchia, Daniele Ayala, Luca Leoncelli, Stefan Valentin Onu, Federico Piras, Luca Rezzonico, Tommaso Sacconi, Davide Scirocchi, Michele Valerioti, Simone Viola.

U17 spenta ma poi luminosa; non trovano la strada invece i ragazzi in Serie D, nella ventiduesima di Campionato contro la romana Afrogiro; 3-0, con parziali 25-18, 25-16, 25-22; «non ho visto grinta in campo – lo schiacciatore Alessio Solustri – è mancata quella determinazione che ci avrebbe portato una affermazione assolutamente accessibile. Qualche inciampo non ci ha favoriti: Paolo al centro anziché a banda, Manuel alzatore e Marco in 4; tre titolari infortunati; ciononostante l’avversaria era alla nostra portata e non abbiamo dato quanto potevamo». In campo con Alessio: Manuel Ara, Roberto Arilli, Fabio Ceccarini, Paolo Contestabile, Emiliano Lamberti, Marco Lamberti, Luca Leoncelli, Giorgio Meloni, Marco Parise.

Facile vittoria per l’Under 14 Terza Divisione in trasferta a Bracciano, 0-3 il verdetto, che conferma una squadra in crescita anche negli elementi con minore esperienza. Ci parla della partita il ‘nome-slogan’ del gruppo, Viola Bracci, secondo libero della compagine: «È stata una partita giocata con impegno costante, che ci ha portato a vincere e a confermare il nostro primo posto in classifica. Buona la prestazione delle nuove entrate, che hanno affrontato la partita con impegno e serietà; speriamo, dopo pasqua, di giocare così contro vbc gialla, squadra sempre temibile». in squadra con Viola: Matilde Bandiera, Susanna Benedetti, Matilde Felici, Giulia Mazzacane, Margot Pimpinelli, Elisa Propeti, Loretta Rezzonico, Irene Rinalducci.

Sfiora i Play Off la Prima Divisione Femminile, in una intensa partita contro la capolista, Stella Mantus di Bracciano, nella penultima giornata di Campionato; le ragazze riescono a strappare un 3-1 che non permette di raccogliere quell’unico punto che avrebbe garantito lo scontro per la promozione in Serie D. Il Mister Massimo Pastore: «Conosciamo il frastuono della palestra dell’istituto Ignazio Vian, delle partite in casa contro Stella Mantus; cori e trombe da stadio; speaker e microfoni con riverbero come al Lottovolante delle giostre nell’estate al Lido; la tensione gioca brutti scherzi anche alle atlete più navigate. Abbiamo lottato contro la prima in classifica, squadra illibata, violata solo una volta da noi. Gioco astuto, ottima copertura euna dose di fortuna. Accedere ai Play Off è ormai difficile, ma le previsioni non sempre colpiscono nel segno e possiamo ancora sperare di riuscire a mantenere il terzo posto. Plauso alle nostre ragazze che, solo a settembre, puntavano alla salvezza e ora accarezzano un campionato di Serie». In squadra: Letizia Biagiola, Giulia Biagiola, Greta Cristofori, Marzia Tifi, Gaia Ferretti, Beatrice Sacconi, Stella Sabbatini, Camilla Eichel, Miriam Parrano, Susanna Benedetti.

Prossimi appuntamenti dopo la settimana Santa, con l’inizio del Campionato di Terza Divisione Femminile Under 13.