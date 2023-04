Arrestato per maltrattamenti in famiglia e atti persecutori

NEWTUSCIA/UMBRIA – TERNI – Una decina di persone sono state coinvolte in una rissa scoppiata alcune serate fa nel centro cittadino di Terni, all’esterno di una pizzeria. Sul posto è stato necessario richiamare l’intervento degli Agenti della Polizia, intervenuti immediatamente con una Squadra Volante.

Alcuni clienti che erano seduti a un tavolo, hanno dovuto difendere una loro amica, in quanto aggredita da un suo ex compagno, che ha tentato più volte di fare irruzione nel locale per minacciarla.

Con l’arrivo della Volante, l’uomo si è allontanato, e la donna ha riferito di subire da qualche mese, ossia, da quando aveva deciso di interrompere definitivamente la relazione, condotte persecutorie dall’ex compagno il quale, con continue minacce, messaggi, appostamenti e pedinamenti.

Questa situazione, ha portato la donna a vivere in uno stato di ansia e di paura costante, al fine di impedendo un normale svolgimento della vita quotidiana.

Dopo gli accertamenti e a conclusione delle indagini, condotte dal Pubblico Ministero, il G.I.P del Tribunale di Terni ha emesso un’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari a carico del responsabile. L’uomo, un 37enne originario della provincia di Terni, è stato arrestato dalla Squadra Volante e quindi portato nella sua abitazione, ora dovrà rispondere dei reati di maltrattamenti verso familiari, commessi in pregiudizio della ex compagna nel corso della convivenza, e di atti persecutori aggravati.