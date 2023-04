NewTuscia – TERNI – In data 04 Aprile 2023, alle ore 11.00, presso la Sala Riunioni sita al secondo piano della locale Questura, si è tenuta la Celebrazione Liturgica Pasquale, durante la quale il Questore della Provincia di Terni Dott. Bruno Failla ha consegnato alle Diocesi di Terni e di Orvieto due bottigliette contenenti l’Olio di Capaci.

L’olio, che sarà usato come olio liturgico, una volta consacrato durante la Messa Crismale, in tutte le Diocesi della Provincia di Terni , proviene dagli ulivi del Giardino della Memoria di Capaci ed è il simbolo del sacrificio e del coraggio dei poliziotti della scorta, in occasione del 31^ Anniversario delle stragi mafiose di Capaci e Via d’Amelio.

Presenti il Cappellano della Polizia di Stato Don Fabrizio Borrello, Don Salvatore, Vice Vicario del Vescovo delle Diocesi di Terni Narni Amelia Monsignor Francesco Antonio Soddu, e Don Stefano, Vicario Generale del Vescovo della Diocesi di Orvieto Monsignor Gualtiero Sigismondi .

Il questore ha ricordato nell’occasione tutti i caduti e i defunti della Polizia di Stato e lo spirito di servizio che ci accomuna.