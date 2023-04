NewTuscia – TARQUINI – “Per Pasqua, scegliamo l’eccellenza tarquiniese nei regali ed in tavola”: questo lo slogan del Consigliere dell’Università Agraria di Tarquinia Fabio Gagni, che ha tenuto a ricordare alla cittadinanza l’importanza di sfruttare le feste per supportare l’economia locale. NewTuscia – TARQUINI – “Per Pasqua, scegliamo l’eccellenza tarquiniese nei regali ed in tavola”: questo lo slogan del Consigliere dell’Università Agraria di Tarquinia Fabio Gagni, che ha tenuto a ricordare alla cittadinanza l’importanza di sfruttare le feste per supportare l’economia locale.

“Per i regali, una pizza di Pasqua tarquiniese od un uovo artigianale sono prodotti davvero di un altro livello rispetto a quanto siamo abituati normalmente a vedere sugli scaffali dei negozi dei grandi centri commerciali. Abbiamo la fortuna di avere forni e pasticcerie di alto livello, e Pasqua può e deve essere un’occasione di valorizzarli”.

Ma il Consigliere Gagni non pensa solo a regali e dolci: “Personalmente sono abituato a mangiare prodotti prevalentemente locali, e ne vado molto fiero. Ma a chi non avesse questa abitudine, consiglio di fare un esperimento proprio per la tavola pasquale: scegliete i prodotti ortofrutticoli dei nostri agricoltori, la pasta, la carne straordinaria del circondario, i formaggi imbattibili prodotti a Tarquinia, ed abbinatevi un vino del territorio. Vi sfido a fare questa prova: non ne rimarrete delusi, ed avrete in più anche la soddisfazione di sostenere Tarquinia. Le cose possono andar meglio per tutti, ma per far sì che sia così, ognuno deve fare la sua parte: iniziamo dunque noi a fare la parte del consumatore consapevole”.

Dal Consigliere dell’Università Agraria Fabio Gagni e da tutta l’Amministrazione, auguri di buona Pasqua a tutti i tarquiniesi ed a tutte le persone che portano Tarquinia nel cuore.