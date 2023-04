Riconoscimento, ricevuto a Bastia Umbra in occasione di “AgriUmbria”

NEWTUSCIA/UMBRIA – LUGNANO IN TEVERINA – Il comune di Lugnano in Teverina, ha ricevuto l’attestato di “custode” del progetto “Namor” per la biodiversità nella bassa Umbria.

Il riconoscimento è stato dato, in occasione di “AgriUmbria”, svoltasi a Bastia Umbra dove è stato presentato l’itinerario della biodiversità del territorio di Narni, Amelia e Orvieto, curato dal 3A Parco Tecnologico Agroalimentare dell’Umbria. Il riconoscimento a Lugnano fa sapere il vice sindaco è stato motivato dall’importante impegno del Comune per il miglioramento e la gestione della collezione mondiale di ulivi Olea Mundi.

Secondo il vice sindaco si tratta di un risultato che va condiviso con l’intera comunità e soprattutto con chi opera nel settore agricolo ed agroalimentare. “Una comunità che cresce culturalmente – ha sottolineato – per difendere le eccellenze e la qualità dei prodotti dell’intero territorio amerino, definendo un vero modello da seguire per le generazioni future. “Un motivo di orgoglio -, sempre secondo il vice sindaco – da condividere con tutti gli attori che in questi dieci anni si sono adoperati per la gestione della collezione mondiale di ulivi, in particolare il Cnr, il 3A Pta di Todi e la cooperativa Luniano”.

Namor è un progetto di valorizzazione delle varietà e razze locali iscritte all’Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare e degli agricoltori che le custodiscono. L’itinerario vuole essere uno strumento di promozione del territorio compreso fra Narni, Amelia e Orvieto, delle sue produzioni agricole identitarie e delle sue ricchezze naturali, culturali e storico-artistiche. I “custodi” sono gli enti che con il loro prezioso lavoro preservano non solo le risorse genetiche vegetali e animali a rischio di estinzione ma anche le tradizioni e le conoscenze tramandate da generazioni.