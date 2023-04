NewTuscia – VITERBO – Gianluca Quadrini presiede la presentazione dell’incontro di pugilato presso l’istituto G. Falcone di Colleferro.

“Il pugilato è disciplina, sacrificio, controllo e rispetto, valori fondanti nella vita quotidiana” così il Presidente del Consiglio Provinciale, Gianluca Quadrini commenta durante la cerimonia che si è svolta a Colleferro, presso l’Istituto paritario G. Falcone, per la presentazione dell’incontro di pugilato della categoria giovanile, Italia vs Romania.

Presente l’attuale commissario tecnico della nazionale italiana di pugilato e primo campione del mondo dei pesi massimi della federazione WBO (World Boxing Organization), Francesco Damiani, il Sindaco di Colleferro dott. Pierluigi Sanna ed il Preside e Proprietario dell’Istituto Prof. Giancarlo Maresca. “Questa disciplina deve essere vissuta come un mezzo per educare il corpo a comunicare e a gestire i conflitti e la rabbia in maniera non violenta. Soprattutto negli ultimi periodi capita spesso di sentire giovani abbandonarsi ad atti di violenza fuori controllo e senza motivo. Avvicinare loro a questo sport ed educarli al controllo significa far comprendere che nella vita non si può vincere sempre ma bisogna saper incassare la sconfitta, rialzarsi andare avanti e imparare, dalla sconfitta, a migliorarsi. Rivolgo le miei congratulazioni e faccio un grande in bocca al lupo ai ragazzi impegnati nell’incontro di questa sera.”

Così in una nota il Presidente del Consiglio Provinciale, Gianluca Quadrini