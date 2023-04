NewTuscia – VITERBO – A pochi giorni dalla Pasqua, torna in piazza del Plebiscito l’autoemoteca AVIS. L’appuntamento è per giovedì 6 aprile, dalle ore 8 alle ore 10,30.

A comunicarlo è la sindaca Chiara Frontini che invita tutti alla donazione. “Voglio ricordare che l’appuntamento è aperto a tutti: amministratori comunali, dipendenti e tutti coloro che vorranno compiere un bel gesto di solidarietà. Ringrazio il presidente comunale e provinciale Avis Luigi Ottavio Mechelli per il prezioso lavoro portato avanti da sempre sul territorio, in termini di donazioni di sangue, ma anche e soprattutto per la promozione di una cultura della donazione, indispensabile per sensibilizzare la popolazione ed evitare emergenze di sangue, soprattutto in alcuni periodi dell’anno, come quello estivo”.

“Un appuntamento che torna puntuale ogni anno quello in piazza del Plebiscito, prima di Natale e prima di Pasqua, e che, ogni volta, attraverso le varie donazioni, garantisce un prezioso aiuto alla nostra attività – ha sottolineato Mechelli – . Grazie al Comune di Viterbo per aver rinnovato questa piccola ma importante tradizione”.

Qualche dettaglio pratico per chi dona. La donazione dà diritto a un giorno di astensione dal lavoro. Al momento della donazione è possibile richiedere le analisi. Prima della donazione è possibile consumare una modesta colazione. Tutti i donatori che devono effettuare il controllo annuale dei parametri ematochimici devono rimanere digiuni; coloro che non necessitano dell’esame sopra citato possono assumere prima della donazione un caffè o un thè, con al massimo due biscotti o fette biscottate; è da evitare tassativamente, prima della donazione, l’assunzione di latte e suoi derivati.

Il donatore deve avere un’età compresa tra i 18 e i 65 anni e con un peso corporeo non inferiore a 50kg. Devono essere trascorsi almeno 5 giorni circa dall’ultima assunzione di farmaci antinfiammatori prima di poter effettuare la donazione. Tutte le altre informazioni sono consultabili sul sito www.aviscomunaleviterbo.it . Per chi non potrà donare il prossimo 6 aprile si ricorda che il SIMT di Viterbo presso l’ospedale Belcolle è aperto al pubblico sette giorni su sette: dal lunedì al venerdì dalle 7,30 alle 11,30, il sabato e la domenica dalle 8 alle 11,30. Per informazioni specifiche e prenotazione donazioni è possibile rivolgersi allo 0761/339011 o allo 0761/338621. La propria donazione al SIMT può essere effettuata anche tramite l’app per la prenotazione dei servizi di accesso ASL “prenotami.cloud” sezione donatori di sangue Belcolle.