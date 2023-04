NewTuscia – CASTELNUOVO GARFAGNANA – (LU)

Vende tabacchi senza autorizzazione: denunciato il responsabile dell’attività e sequestrate le sigarette e i prodotti da fumo che aveva nel negozio. Il patentino era scaduto a fine 2022 e non era stato rinnovato.

Sono stati i finanzieri del comando provinciale di Lucca ad eseguire il sequestro dei tabacchi lavorati in un esercizio commerciale della Valle del Serchio, privo della necessaria autorizzazione.

L’operazione dei militari della Tenenza di Castelnuovo di Garfagnana è stata preceduta da indagini, osservazioni e riscontri con le banche dati in uso al corpo, che hanno portato a verificare eventuali irregolarità.

Le fiamme gialle hanno potuto constatare l’effettiva vendita di tabacchi in assenza di patentino (scaduto a fine 2022): hanno così denunciato il responsabile dell’attività e sequestrato quanto rinvenuto, in particolare 1703 confezioni di tabacchi lavorati (di varie marche) e 4419 prodotti e accessori da fumo, per un ammontare complessivo di oltre 34 chili.

L’attività viola una legge del 1951: il negoziante rischia un’ammenda e una condanna fino ad un anno.