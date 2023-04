NewTuscia – CIVITAVECCHIA – I due roster si sono affrontati a viso aperto senza timore reverenziale e la partita ha visto per l’intero incontro la CRC/URL sempre in lieve vantaggio sull’Ostia.

Un finale però triller pone la vittoria a favore del Nea Ostia Rugby.

IL CRC/URL combatte così come i coetanei dell’Ostia e la partita come in premessa è stata avvincente, dando vita ad un Rugby vero, seppur giovanile.

L’incontro ha dato un mix di sensazioni, interesse e curiosità che pian piano è cresciuta fino a diventare pura passione attraverso l’incitamento corretto di ambedue i team dei propri giovani rugbisti.

I coach del CRC/URL a fine partita: ” I nostri ragazzi che insieme si supportano, condividono ideali, conoscono pregi e difetti dei compagni di squadra, sono mossi tutti da un obiettivo comune : La Collettività. Si condividono emozioni, successi e fallimenti; si assiste al ciclo di vita di un gruppo non solo dal punto di vista della socializzazione ma anche dal punto di vista emozionale”.

Durante gli allenamenti nasce la vera e propria psicologia del gruppo, che raggiunge il proprio apice nel contesto della partita contro l’avversario. Giocare al massimo delle proprie capacità, non come singolo ma come gruppo famiglia.

Ma torniamo all’incontro ad Ostia. Nel finale il CRC/URL rimane a corto di cambi e seppur nella difficoltà fisica-atletica cerca di contrastare il ritorno dell’Ostia e ci riesce ma nell’ultima azione finale i gialloneri vanno in meta seppur con una azione che avrebbe dovuta essere verificata con TMO (Television Match Official, giudice televisivo).

Un finale affascinante nella sua totale mancanza di risoluzione. Come si conclude una delle partite vere appassionanti per i ragazzi del Rugby Giovanile.

Ma come si suol dire questo è il Rugby e per questo piace molto sia nel caso di vittoria così come in caso di perdita di una partita…