Marcello Brandi vince il concorso fotografico “Memorial Emilio Valerioti”

La cerimonia di premiazione si è svolta il 2 aprile alla sala “D. H. Lawrence”, a Tarquinia

NewTuscia – TARQUINIA – Marcello Brandi è il vincitore assoluto del concorso fotografico “Memorial Emilio Valerioti”. Daniele Pignatello, per “i ritratti”, Mauro Gatti, per la “natura”, Lorenzo Guglielmi, per la “poesia”, e Tiziana Torresi, per i “ritratti”, sono i primi classificati delle sezioni tematiche in gara. Alla sala “D. H. Lawrence” si è svolta il 2 aprile la premiazione del contest organizzato da Maria Antonietta Valerioti, in ricordo del padre, alla quale hanno partecipato gli assessori comunali Betsi Zacchei e Maurizio Cerasa, la consigliera comunale Stefania Ziccardi e il consigliere comunale e provinciale Stefano Zacchini. La cerimonia, oltre a concludere la 12esima edizione, ha chiuso la mostra fotografica collettiva, che ha raccolto le immagini inviate dai 59 partecipanti in concorso, tra cui tante persone provenienti da vari comuni delle province di Viterbo e Roma; da Lombardia, Veneto e Calabria; da Francia, Canada, Ucraina e Argentina. “L’esposizione ha avuto un’ottima affluenza di pubblico – afferma Maria Antonietta Valerioti -. La qualità delle fotografie inviate è stata molto alta. Abbiamo quindi proposto una bella mostra e la cerimonia di oggi pomeriggio rappresenta il più bel finale per il concorso, diventato una tradizione della prima parte della primavera tarquiniese”. Al vincitore assoluto è andato un buono spesa di 250 euro da spendere in attrezzature fotografiche; ai primi classificati delle sezioni tematiche sono andati degli zaini fotografici professionali; a tutti i partecipanti una spilletta e una bottiglia di vino. “Il Comune di Tarquinia è lieto di sostenere il concorso – ha affermato l’assessore ai lavori Pubblici Maurizio Cerasa -. Con Maria Antonietta Valerioti e la sua famiglia c’è un rapporto di reciproca collaborazione. La prossima mostra si terrà nelle nuove sale espositive della biblioteca comunale “Vincenzo Cardarelli, una degna cornice per il concorso”. A scegliere le immagini più belli la giuria formata dai fotografi Cristiano Morbidelli, Carlo Panza e Francesca Mauri, dal designer multimediale Tiziano Crescia, dal coreografo Antonio Natali, dallo stilista Roberto Prili di Rado, dalla pittrice Barbara Mellace e dal giornalista Fabrizio Ercolani. “A loro vanno i miei più sentiti ringraziamenti – ha aggiunto Maria Antonietta Valerioti -, che rivolgo anche al Comune di Tarquinia; all’Assonautica provinciale di Viterbo, al Camping Village Tuscia Tirrenica, a Foto Video Mecarini, alla Frutteria dei fratelli Calamita, a Coldwell Banker – FRG and Partners, a Very Important Pets, a Guglielmi Rent e al B&B Il Torrione. Un grazie, infine, ai partecipanti che, anche quest’anno, hanno dato testimonia di affetto nei nostri confronti”.