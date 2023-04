Il 5 e il 12 aprile alle ore 11 sono previsti gli incontri per le amministrazioni comunali dedicati alla Piattaforma digitale nazionale dati, il 12 aprile alle ore 10 quello per su DIRE, l’ambiente unico di compilazione di tutte le pratiche verso il Registro Imprese

NewTuscia – VITERBO – Tre appuntamenti utili ad imprese e Comuni per scoprire i nuovi servizi ed adempimenti collegati al SUAP e a DIRE, l’ambiente unico di compilazione di tutte le pratiche verso il Registro Imprese della Camera di Commercio.

Le iniziative formative gratuite (fino al raggiungimento del numero dei collegamenti disponibili) sono promosse nell’Alto Lazio dalla Camera di Commercio di Rieti-Viterbo e prevedono nel primo caso un webinar, realizzato dal Sistema camerale con il supporto di InfoCamere, per i Comuni con SUAP camerale sui Servizi API SUAP – PDND, per l’alimentazione della Piattaforma Digitale Nazionale Dati, anche finanziabili con la Misura 1.3.1 del PNRR. La PDND è l’infrastruttura tecnologica che abilita l’interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici; la proposta di InfoCamere prevede: la realizzazione dei servizi API per il collegamento alla PDND; i servizi aggiuntivi a disposizione del Comune, il supporto durante le fasi previste dalla Misura, il mantenimento in esercizio dei servizi per 5 anni.

Le amministrazioni interessate possono iscriversi ad uno dei due webinar, che hanno lo stesso contenuto e sono tra loro alternativi, che si terranno tramite la piattaforma Zoom; mercoledì 5 aprile 2023, dalle 11:00 alle 12:30 oppure mercoledì 12 aprile 2023, dalle 11:00 alle 12:30. Per iscriversi è necessario iscriversi al link https://www.rivt.camcom.it/it/news/webinar-per-i-comuni-con-suap-camerale-per-la-piattaforma-digitale-nazionale-dati-pdnd_1899.htm

Sempre il 12 aprile (orario 10-13), ma questa volta destinato alle imprese, alle associazioni di categoria ed ai consulenti, è in programma il webinar dedicato al percorso che porterà DIRE a diventare l’ambiente unico di compilazione di tutte le pratiche verso il Registro Imprese, per ogni tipologia di utente. Nuovi adempimenti sono disponibili ogni mese, con la conseguente dismissione degli stessi in Comunica Starweb e Comunica Fedra. Oltre alle demo di compilazione di alcuni pratiche, durante il webinar saranno illustrati lo stato di avanzamento dei lavori e i prossimi rilasci.

Gli interessati possono iscriversi al webinar che si terrà tramite la piattaforma Zoom al seguente link https://conference-web-it.zoom.us/webinar/register/WN_fcW5x7M-QK6s_o_7REC5xw.

Ulteriori informazioni possono essere richieste all’indirizzo email registro.imprese@rivt.camcom.it.