NewTuscia – VITERBO – Scatta la 13° puntata della terza edizione di “Luce Nuova sui fatti”, la trasmissione di approfondimento tematico settimanale ideata e condotta dal giornalista viterbese Gaetano Alaimo. Il 5 aprile alle 20.30 su TeleOrte (C. 77 Dtt visibile su tutta l’Umbria, Alto Lazio e provincia di Rieti) con repliche settimanali su Tro e Tro2 e, ogni giorno, su La Voce Tv (C.188 Dtt Lazio) con programmazione alle 9.30, 20.40 e 23.15, ed in streaming sulla pagina di Luce Nuova sui fatti di facebook e sul circuito LSFN sarà in onda il format settimanale più seguito dell’Alto Lazio e tra i più seguiti del Centro Italia.

A condurre Gaetano Alaimo. Opinionista fisso Stefano Stefanini.

Puntata dedicata allo speciale del Centro per gli studi criminologici di Viterbo per il convegno dedicato a “Tutela penale e crimini contro il patrimonio cu lturale” che si è svolto il 24 febbraio scorso alla Sala Regia del Comune di Viterbo. Saranno intervistati i relatori protagonisti dell’evento che ha avuto il patrocinio di Regione Lazio, Comune e Provincia di Viterbo e Prefettura di Viterbo. E’ arrivato anche il saluto ed il plauso del Ministro per la Cultura Gennaro Sangiuliano.

Saranno ospiti la Soprintendente Archeologia e Belle arti per la provincia di Viterbo e l’Etruria meridionale Arch. Margherita Eichberg, il giornalista e scrittore Fabio Isman, il Direttore della Sag (Scuola biennale di archeologia giudiziaria del Csc Viterbo) Dr. Andrea Natali e l’Avv. penalista Riccardo Nodari.

Avremo il messaggio della Santa Pasqua del vescovo di Viterbo Orazio Francesco Piazza ed un servizio sulla cena ebraico-cristiana e la Domenica delle Palme che si sono svolte alla parrocchia dei SS. Valentino e Ilario di Viterbo di Don Emanuele Germani.

La parte economica sarà a cura del presidente di Confartigianato Lazio Michael Del Moro che sarà intervistato da Stefano Stefanini e Gaetano Alaimo. Quindi speciale sul tema della Trasversale Orte-Civitavecchia: anche Viterbo e Università della Tuscia hanno effettuato uno studio di fattibilità per la realizzazione delle infrastrutture: parleranno il presidente di Anche Viterbo Andrea Belli, la commissaria Ilaria Coppa e il presidente della commissione Ambiente ed infrastrutture della Camera Mauro Rotelli.

La ricca parte artistica si aprirà con le interviste a Martina Colo mbari e Corrado Tedeschi, protagonisti al teatro San Leonardo di Viterbo della commedia “Montagne russe“.

Seguirà l’intervi sta al tenore rivelazione Giuseppe Gambi, già ospite di Mara Venier a Domenica In. Claudio Donati, invece questa volta intervista il poeta ed attore Alessandro Cica che reciterà anche una sua ode.

La cultura sarà protagonista con il servizio sulla mostra in corso a Palazzo Orsini a Bomarzo sulla necropoli di Trocchi, lavoro riuscito grazie all’impegno della Soprintendente Margherita Eichberg e del sindaco di Bomarzo Marco Perniconi.

Torna “Missione bellezza” con Veronica Gezzi.

Immancabile lo sport con Maurizio Fiorani, che parlerà di Viterbese e Monterosi insieme all’opinionista fisso Paolo Graziotti.

Parte fissa della nostra programmazione le notizie dalla Toscana a cura di Barbara Puccini da Pisa.

Per le rubriche è la volta di “Social e lavoro” di Elena Sassara e “Il mondo di Crimy” di Cristina Tagliente.

Il format della te rza edizione di “Luce Nuova sui fatti” é incentrato sull’attualità settimanale di tutti gli ambiti informativi suddivisi nei vari blocchi televisivi che andranno in onda nel corso della puntata. Si tratta di un vero e proprio contenitore Tv in cui, insieme all’approfondimento giornalistico, nella seconda parte ci saranno contenuti di spettacolo ed artistico insieme a specifiche rubriche tematiche.

Main partner della trasmissione sono il Centro per gli Studi Criminologici di Viterbo e la Confael di Viterbo (associazione sindacale autonoma dei lavoratori).

