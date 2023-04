NewTuscia – ROMA – “La misura finanziata nell’ambito del PNRR per 450 milioni e destinata dall’Italia in favore della produzione integrata di Idrogeno ed energia elettrica nelle aree industriali dismesse, è un’ottima notizia. Il via libera arrivato anche dalla UE dimostra l’importanza di una scelta da parte del governo che, fornendo una prima base allo sviluppo di una energia pulita dal potenziale enorme come l’idrogeno, consente al contempo di spingere le imprese del settore e valorizzare aree degradate sotto il profilo urbanistico.”