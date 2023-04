Secondo appuntamento con il ciclo di incontri organizzato da Fondazione Carivit, Sistema Museale d’Ateneo e Associazione Culturale OperaExtravaganza.

NewTuscia – VITERBO – Venerdì 5 aprile 2023, alle ore 17.00, presso la Sala Assemblee della Fondazione Carivit a Palazzo Brugiotti, si terrà il secondo appuntamento del ciclo di conferenze sull’Europa che vedrà partecipazione di Giampiero Gramaglia con un intervento dal titolo L’Europa alla guerra tra informazione e disinformazione. In Italia, c’è un deficit di informazione sul processo d’integrazione europea in generale e sull’Unione europea, in particolare. I giornalisti, in media, non ne sanno nulla, se non sono o sono stati corrispondenti da Bruxelles o si siano specializzati. Le fonti ne sanno poco e, quando sono fonti politiche o rappresentano interessi di parte, distorcono le informazioni a loro favore, approfittando dell’ignoranza o della connivenza dei giornalisti. E il pubblico non ha le competenze di base per capire che cosa viene detto e per scovare gli errori talora macroscopici che gli sono propinati.

Ovviare al deficit non è facile, perché o si va sui media specializzati o si va su quelli americani ma non c’è un media europeo, perché non c’è un’opinione pubblica europea.

In questo contesto, siamo particolarmente “disarmati” di fronte all’informazione, anzi alla disinformazione, di guerra, che non è soltanto di una parte, ma è di tutte le parti. A prescindere da Eschilo, che non è mai stato tanto citato come quest’anno, anche l’Europa è parte della “guerra dell’informazione” che è un derivato dell’invasione dell’Ucraina: non letale nell’immediato, ma estremamente insidioso perché rende il negoziato più difficile, la pace più improbabile e il futuro più rischioso.

L’evento si concluderà con un concerto del Quartetto d’archi “Il Tritono” che eseguirà musiche di George Gershuwin, Leonar Bernstein, Nino Rota e Ennio Morricone.

Il ciclo di incontri si concluderà il 3 maggio 2023, presso il “Giardino Segreto” di Vetralla, alle ore 17.00, con la conferenza “La Cittadinanza europea” di Paolo Acunzo e “Lo straniero e la condizione umana” di Monica Santifilippo. Seguirà il concerto di Susanna Ohtonen, soprano e Luigi De Filippi, pianoforte che eseguiranno musiche di George Fririch Haendel, Wolfang Amadeus Mozart, Giovanni Paisisiello, Fryderyk Chopin.