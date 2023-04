di Diletta Riccelli

NewTuscia – HELSINKI – Questa che precede la Pasqua si è da subito palesata come una settimana storica per l’Europa. Domani, 4 aprile 2023, la Finlandia diverrà il 31esimo alleato della Nato. In tal proposito si è espresso Jens Stoltenberg, segretario generale della Nato dichiarando: “Domani si riunirà la commissione Nato-Ucraina con il ministro degli Esteri Dmytro Kuleba. Non sappiamo quando la guerra finirà ma quando succederà dovremo avere accordi per essere sicuri che la Russia non la invada ancora. Ecco perché mi aspetto che domani e dopo i ministri inizino il processo di decisione per quanto riguarda la partnership di lungo periodo con l’Ucraina che la porti più vicina alla Nato”.

Ma cosa cambierà realmente da domani per il bel paese scandinavo?

É indubbio che la Finlandia si trovi, geograficamente parlando, in un punto decisamente delicato. Posizione che dallo scoppio delle tensioni fra Russia e Ucraina sembra sempre più minacciata dalle follie di Putin. La Finlandia condivide ben 1.340 chilometri di confine con gli ingombranti vicini e il processo di alleanza, dopo la guerra, ha subito un’ accelerazione lasciando però indietro i cugini svedesi.

Da domani, ha proseguito poi Stoltenberg, Helsinki “parteciperà a tutte le riunioni e alle strutture militari come membro a pieno titolo. Tutti e 30 gli alleati hanno già ratificato il protocollo di adesione, resta solo la Turchia, l’ultimo alleato a ratificarlo, che lo depositerà domani al quartier generale Nato”. “Io poi notificherò alla Finlandia – prosegue – loro depositeranno i rispettivi documenti di adesione e da quel momento saranno membri dell’Alleanza”.

La risposta da Mosca non è tardata ad arrivare: “La Federazione russa rafforzerà il suo potenziale militare verso Ovest e Nordovest in risposta all’ingresso della Finlandia della Nato” ha dichiarato nel frattempo il viceministro degli Esteri russo, Alexander Grushko, citato dall’agenzia di stampa Ria Novosti. Viene quindi da domandarsi se la situazione non si inasprirà ulteriormente.

Una vittoria per l’ex primo ministro più giovane del mondo, Sanna Marin, che giusto stamane è stata scalzata da Riikka Purra, leader del Partito di destra Veri Finlandesi. La Marin lo scorso anno, aveva minacciato di ergere un muro per evitare l’invasione dei cittadini russi in fuga dal regime di Vladimir Putin, fatto che però non aveva suscitato sdegno in Europa.

L’ingresso alla Nato è per i finlandesi una conquista: si stima che l’opinione pubblica a riguardo sia mutata in pochissimi giorni. Il sostegno all’adesione è passato da un terzo dei finlandesi a quasi l’80%. Domani si apre quindi un nuovo capitolo per la Finlandia, che a luglio sarà impegnata nel suo primo vertice a Vilnius, in Lituania.