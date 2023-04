NewTuscia – VITERBO – Congratulazioni ad Anna Lupino, nuova presidente dell’asd Sorrisi che nuotano Eta Beta. Una realtà associativa preziosa per il nostro territorio, con un ruolo di grande importanza sociale, un riferimento per i tanti ragazzi speciali che ne fanno parte e per le loro famiglie. Un’associazione che negli anni si è sempre distinta per il valore delle numerose iniziative, sempre all’insegna dell’inclusività e del benessere dei ragazzi.

L’entusiasmo e la passione che contraddistinguono la neo presidente Anna Lupino saranno la base per proseguire l’intensa e proficua attività avviata tanti anni fa da Maurizio Casciani. Ad Anna Lupino i migliori auguri di buon lavoro e al suo predecessore Maurizio Casciani un sentito ringraziamento per l’inestimabile contributo umano, professionale e sociale offerto ai “suoi ragazzi” da quasi 25 anni.

Chiara Frontini

Sindaca di Viterbo