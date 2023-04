Di F. S.

NewTuscia – VITERBO – Ok il Grotte Santo Stefano (48 punti) che batte 3-2 il Castiglione (32) in rete Vittori, Fratini e Perlorca per i locali, Cignelli e Perquoti per gli ospiti.

Bagnaia (48) Virtus Marta (17) 3-0 in rete Tardano, Coletta e Cisterna.

Atletico Monte Romano (41) POl Vigor Aqcuapendente (37) 2-0 Favetta e Picinni in goal.

Club Tarquinia (34) Aurora Querciaiola (26) 0-0.

Grotte Di Castro (30) Gradoli (34) 1-3 Pacifici e Alessandrini in rete per gli ospiti.

Virtus Acquapendente (21) Pro Alba canino (30) 1-2 Ghigi (doppietta) per gli ospiti,Pieri per i locali.

Calcio Tuscia (29) Onano (23) 4-1.

Robur Tevere (11) Proceno (9) 1-3 Muzzi (doppietta) Bmbini in goal

Girone b:

Sabazia (29) Atletico S:M Calcio (46) 0-1

Pro Fiano (43) Tre Croci (25 3-0 Cordella,Vitozzi e Picotti in rete.

Fabrica (14) Vasanello (42) 0-3 Hossan (doppietta) Tretta in rete.

Atletico Monterosi (33) Polisportiva Oriolo (32) 1-0 Gnignera decisivo.

Vejanese (16) Kaysra (31) 1-1

Caput roma (16) Calcio Sutri (30) 2-2

D:M Cerveteri (28) Comunale Civitellese (17) 4-1

Riposa Vis Bracciano (1)