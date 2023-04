NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo. L’assessore Franco, come il proverbiale lupo, perde il pelo ma non il vizio. Se dovessimo assumere quanto riportato nel Dup allegato al bilancio che l’amministrazione Frontini si appresta a portare in Consiglio Comunale, povera Viterbo nostra.

Poca la somma destinata a promuovere la città sui mercati nazionali ed internazionali, scarse le idee che ci saremmo aspettati da chi, in ormai quasi un anno di governo, non ha prodotto che dichiarazioni per lo più imbarazzanti.

Forse per non perdere l’abitudine, l’assessore Franco individua nella ubicazione dell’Ufficio Turistico la priorità da affrontare nei prossimi mesi destinando a questo proposito la maggior quota della somma indicata in bilancio.

Non considerando che l’ubicazione di quest’ufficio è solo la parte finale di un processo che parte da lontano e sul quale l’assessore investe poco e non si sa bene su cosa. Al resto, e cioè alla visibilità della città, pochi spiccioli e nessuna idea: né vecchia, né nuova.

Eppure, qualcosa in questi mesi la giunta Frontini dovrebbe averla imparata: non si governa con le dichiarazioni, con gli annunci, con i video auto promozionali. Si governa scegliendo e, leggendo i documenti di bilancio, una cosa appare chiarissima: Viterbo si chiude in se stessa, senza visione e senza respiro.

Nessuna iniziativa di rilievo per la primavera, una programmazione estiva inesistente (l’estate è alle porte per chi programma eventi), si traguarda il Trasporto della Macchina di Santa Rosa senza troppo entusiasmo.

Abbiamo solo noi la sensazione che si sia persa completamente la bussola? Nella muta maggioranza va tutto bene, madama la marchesa?

Luigi Maria Buzzi

Responsabile Circolo FDI Viterbo