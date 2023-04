NewTuscia – VITERBO – I Carabinieri della Compagnia di Viterbo hanno deferito in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria tre operai boschivi di origine macedone per furto aggravato; nella serata tra il 31 marzo e il 1 aprile, i militari della Stazione di Graffignano, impegnati in dedicato servizio di prevenzione dei reati contro il patrimonio, li hanno fermati in località Calderaro, a bordo di un autocarro, mentre trasportavano circa 2100 kg di legna, risultata appena sottratta da terreno in uso ad un’impresa boschiva.

Il mezzo e il legname sono stati posti sotto sequestro.