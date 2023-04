NewTuscia – TUSCANIA – Una Maury’s Com Cavi Tuscania irriconoscibile viene superata con il massimo scarto da una Avimecc Modica che grazie ai tre punti chiude la regular season al nono posto e può così festeggiare la salvezza senza essere costretta ai play-out. Tuscania termina invece quinta e accede ai play-off promozione la cui gara uno è in programma 12 aprile a Montefiascone.

Al fischio di inizio dei signori Marco Pasin e Antonio Licchelli, coach Passaro schiera Parisi in palleggio e Onwuelo opposto, Festi e Aprile centrali, Sacripanti e Corrado bande, capitan Sorgente libero. D’Amico risponde con Putini in regia e Quagliozzi opposto, Capelli e Chillemi schiacciatori di banda, Raso e Garofalo centrali, Nastasi libero.

Il primo break è di Modica che con l’attacco vincente di Capelli si porta sul 5/8. Muro di Garofolo su Onwuelo per il 7/11. Ace di Capelli con l’aiuto del nastro, Passaro ferma il tempo 8/13. Il primo tempo di Aprile finisce out, massimo vantaggio ospiti 10/17. Passaro prova a sostituire Onwuelo con Stamegna. Sacripanti dai nove metri mette in difficoltà la ricezione ospite, stavolta è D’Amico a chiamare il time-out 14/18. Modica conserva il vantaggio fino al termine, il muro vincente di Raso su Sacripanti chiude il primo parziale 18/25.

Secondo parziale con Modica che prova subito ad allungare approfittando degli errori di Tuscania 3/6. Muro di Corrado su Chillemi, parità 9/9. Pallonetto vincente di Corrado 11/9. Ace dello stesso Corrado e muro di Festi su primo tempo di Garofolo e Tuscania prova la fuga 16/13. Il muro dello stesso centrale siciliano su Onwuelo porta le squadre sul 16 pari. Allungo degli ospiti che si portano sul 19/23. Il primo tempo vincente di Raso chiude il parziale in favore degli ospiti 21/25.

Il muro sull’attacco di Stamegna, in campo all’inizio del terzo set al posto di Onwuelo, porta Modica sul +4 (4/8). Ace di Garofolo 7/11. Errore di Capelli dai nove metri, Modica sempre a +4 (13/17). L’errore di Corrado, uno dei migliori dei suoi, dai nove metri chiude set e incontro in favore di Modica 20/25.

MAURY’S COM CAVI TUSCANIA – AVIMECC VOLLEY MODICA 0/3

(18/25 – 21/25 – 20/25)

Durata: ‘26, ’31, ’32

MAURY’S COM CAVI TUSCANIA: Stamegna 3, Parisi 1, Festi 9, Ruffo, Menchetti, Cipolloni Save, Sorgente (cap) (L1), Sacripanti 9, Corrado 23, Aprile 1, Onwuelo 2, Quadraroli (L2), Licitra. All. Passaro. 2° All. Barbanti. Ass. Perez Moreno

AVIMECC VOLLEY MODICA: Raso 9, Capelli 15, Putini 3, Chillemi 10, Quagliozzi 4, Garofolo 5, Nastasi (L1), Turlà, Aiello (L2), Firringieli, Princi, Saragò, Petrone. All. D’Amico. 2° All. Di Stefano

Arbitri: Marco Pasin e Antonio Licchelli

MVP: Riccardo Capelli premiato dal dirigente del Tuscania Volley Massimo Pierantozzi.