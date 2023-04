NewTuscia – AGROPOLI – La Viterbese batte la Gelbison all’ultimo respiro e continua a sperare nella salvezza. Sarà fondamentale a questo punto la partita di sabato sera contro i cugini del Monterosi.

Al 6′ colpo di testa di Marotta, che impegna il portiere avversario D’Agostino. Al 12′ tiro telefonato di Rabiu dal limite dell’area che finisce tra i guantoni del portiere avversario. Al 16′ si vede la Gelbison con un tiro da fuori aria di Tumminello, che finisce al lato. Al 43′ calcio di punizione dal limite di Tumminello che termina alto sulla traversa. Al 3′ della ripresa Bisogno salva su de Sena. Al 24′ Pavlev inizia una ripartenza interessante ma poi spreca tutto. Al 32′ Infantino, da poco entrato, impegna ancora Bisogno. Al 49′ l’arbitro Tremolada concede un rigore alla Viterbese per un fallo di mano in aria di Loreto. Dagli undici metri si presenta Marotta che non sbaglia calciando all’incrocio dei pali. Finisce 1-0 per la Viterbese.

GELBISON (3-5-2): D’Agostino; Loreto, Cargnelutti, Gilli; Granata (45’s.t. Onda), Nunziante (22′ st Correnti), Graziani, Papa, Uliano (45′ st Capone); De Sena, Tumminello (31’st Infantino)

A disp. Anatrella, Marong, Sane, Schimmenti, Corda, Kyeremateng.

All. Gianluca Esposito

VITERBESE (3-5-2): Bisogno; Ricci, Riggio, Monteagudo; Pavlev, Mastropietro (14’st Semenzato), Rabiu (42′ st Andreis), Megelaitis, Devetak; Jallow (14’st Polidori), Marotta.

A disp. Dekic, Chicarella, D’Uffizi, Nesta, Mbaye, Marenco, Ingegneri, Montaperto

All.Giovanni Lopez

ARBITRO Paride Tremolada di Monza

RETI 94′ s.t. Marotta su rigore

NOTE ammoniti Monteagudo, Cargnelutti, Riggio e Loreto. Angoli 8-1