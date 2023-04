NewTuscia – VITERBO – Una grande prestazione non basta alla Domus Mulieris che cade 63-50 al Palamalè contro Basket Roma ed esce dai playoff del campionato di serie B di basket. Rispetto al primo atto della serie di quarti di finale, l’unico punto di contatto è il primo periodo, che vede le capitoline fare il vuoto grazie stavolta ad una Aghilarre chirurgica dal campo e al controllo dei rimbalzi.

Il +16 esterno alla prima sirena sembra il prelu dio alla solita cavalcata vincente delle ospiti, invece arriva la reazione veemente della Domus Mulieris che dimostra di non volerci stare assolutamente ad uscire senza lottare. La difesa diventa impenetrabile, anche per un’avversaria con tantissime giocatrici in grado di ergersi a protagoniste assolute. Le ragazze gialloblù lasciano solo 8 punti alle avversarie in tutto il secondo periodo, un exploit che abbinato ai 19 punti segnati consente alla Domus Mulieris di ricucire lo strappo ed andare negli spogliatoi con soli 5 punti di ritardo (26-31).

Grandissimo il contributo anche della panchina nel parziale favorevole che carica tantissimo il gruppo viterbese e così, nel secondo tempo si assiste ad un’altra partita: Basket Roma si affida ad Aghilarre ma anche a Lucantoni, Fantini e Benini, Viterbo invece risponde con Pasquali e con l’energia delle proprie giovani che non mollano di un centimetro.

Alla lunga emerge la maggiore profondità ed il talento complessivo delle ragazze di coach Bongiorno che si dimostrano freddissime nel gestire gli ultimi giri di lancette e portano a casa la vittoria, mentre la Domus Mulieris, complici anche i troppi tiri liberi sbagliati, deve salutare la stagione ufficiale con il rimpianto di non essere riuscita a conquistare una posizione migliore nella prima fase e di aver dovuto fronteggiare subito un’avversaria durissima come Basket Roma.

Domus Mulieris fuori con onore dai playoff

Domus Mulieris Viterbo – Basket Roma – 50 – 63

Domus Mulieris: Paco (0/1), Puggioni (0/1 da tre), Valtcheva D. 6 (2/7,0/4), Gionchilie 2 (1/4), Nobili ne, Masnata 6 (2/7), Fantozzi 7 (2/4), Ricci 4 (1/2), Pasquali 13 (2/2,2/6), Bertollini 7 (2/3,1/2), Valtcheva J. 5 (1/5), Schembari. All. Scaramuccia

Basket Roma: Pragliola 2 (1/4), Perone 2 (1/2), Lucantoni 12 (5/7,0/2), Fantini 10 (4/9), Belluzzo 3 (0/1,1/2), Benini 11 (3/6,1/3), Aghilarre 19 (4/4,3/3), Cienci 1 (0/2), Manocchio 2 (1/3,0/1), Rossi 1 (0/1 da tre), Hassan (0/2). All. Bongiorno

Arbitri: Luca Pastore di Marino (RM) e Lorenzo Formica di Roma

Note: Tiri liberi Domus Mulieris 15/26, Basket Roma 10/17. Rimbalzi Domus Mulieris 25, Basket Roma 41. Parziali 10’ (7-23), 20’ (26-31), 30’ (38-47). Nessuna giocatrice uscita per 5 falli