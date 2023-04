NewTuscia – Pasqua di magnifico congelamento vantaggi sulla zona retrocessione per il settore giovanile regionale ASD Real Azzurra Etruria.

Con la vittoria casalinga per 1-0 contro il GSD Pianoscarano 1949 (in rete Giuliano Mareschi) la Categoria Under 14 regionale di Luca Fortuni raggiunge la salvezza in netto anticipo rispetto alla tabella di marcia. Sconfitte ininfluenti in chiave classifica per Under 17 ed Under 15.

Seppur superati a domicilio per 4-3 dalla SSDARL Alba Roma 1907 (doppietta Federico Ronca e rete singola di Giordano Dascenzi) l’undici di coach Andrea Colonnelli mantiene 9 punti di vantaggio sulla zona retrocessione. Perdendo 3-2 sul terreno di gioco dell’ASD Flaminia Civitacastellana (doppietta di Filippo Paolini) l’Under 15 di Gianfranco Lallo Montagnoli ne mantiene cinque.