NewTuscia – ACQUAPENDENTE – Aquesiani subito protagonisti al Torneo Nazionale Open di Tennis in programma sui campi in terra battuta della Località Boario.

Il 4.3 Giorgio Banella sovverte i pronostici della vigilia superando il più quotato 4.2 Marco Rossi. Vinto il primo 7-6 e perso il secondo 6-2 trionfa per 10-7 nel supertiebreak decisivo. Negli altri incontri il 4.6 Giovanni Evangelisti lascia solo un gioco (6-1/6-0) al 4NC Michele Mangiabene. Nella sfida tra 4.3 Gabriele Casasole supera con lo stesso risultato Claudio Procenesi. Nella sfida tra 4.1 Simone Ramacciani si impone su Emanuele Coppa (perso il primo set 6-0 si aggiudica per 6-1 e 10-8 i restanti). Il 4.1 Angelo Mazzuoli elimina per 6-3/6-2 Casasole.