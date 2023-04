NewTuscia – VITERBO – Clamoroso ritrovamento negli scorsi giorni in un sotterraneo del centro storico di Viterbo. Un quadro raffigurante una giovane coppia che, dopo una perizia specializzata, è stato senza ombra di dubbio attribuito a Michelangelo Buonarroti, era da anni, sembra, nascosto in un cunicolo sotterraneo adiacente un vicolo di San Pellegrino nel cuore della città dei papi.

Siamo venuti a conoscenza dei fatti dopo avere visionato l’opera d’arte che, secondo l’esperto che lo ha esaminato, vale decine di milioni di euro.

Vittorio Sgarbi con Chiara Frontini

Il quadro vede raffigurati due giovani ragazzi, fidanzati o amanti, che si scambiano coccole e dolci carezze nel contesto naturale di un bosco con un borgo in lontananza. Il tutto dà l’idea che il grande Michelangelo abbia ripreso un’ambientazione della Tuscia, piena di borghi, anche se non è chiaro della località raffigurata. Da una prima analisi potrebbe trattarsi di Vitorchiano o Bagnaia ma c’è chi ci vede anche Civita di Bagnoregio o Celleno (essendo il borgo raffigurato piccolo e nella prospettiva lontana come punto di fuga).

Ci si chiede come sia finito in uno scantinato polveroso ed abbandonato un quadro di tale pregio: le ipotesi più accreditate sono il commercio clandestino di opere d’arte, di cui Viterbo e la Tuscia non sono esenti, anzi, purtroppo è nota la Tuscia come terra di tombaroli per le sue ricchezze storico-artistiche, o il possesso da parte di un ricco cultore di opere d’arte locale che, forse per paura di essere interpellato sull’origine del quadro, lo avrebbe lasciato nascosto. Questa ipotesi potrebbe essere la più veritiera perché il quadro, pur essendo stato trovato in mezzo alla polvere, era ben custodito dentro una copertina rigida legata con un laccio ai lati.

Abbiamo chiesto al perito come fa ad essere così sicuro che si tratti di un Michelangelo e perché varrebbe così tanto il quadro, ecco cosa ci ha risposto:

“Il signore che mi ha contattato ha detto di avere ritrovato questo quadro casualmente – dice – perché fa parte di una ditta delle pulizie che ha l’incarico di pulire varie case antiche e scantinati dell’area, di cui per ora non posso rivelare i dettagli. Ricostruendo i particolari del quadro non ci sono dubbi sulla mano michelangiolesca ma, a scanso di equivoci, chiederemo a breve il parere di Vittorio Sgarbi che, tra l’altro, è assessore alla Bellezza del Comune di Viterbo ed ha recentemente proposto la mostra a Palazzo dei Priori di Michelangelo e Sebastiano del Piombo”.

Ora sarà da vedere il destino di quest’opera che, essendo di Michelangelo, potrebbe confluire sulla mostra di cui è artefice Sgarbi ma dovrà essere chiesto il giudizio delle autorità competenti, valendo, il quadro, non meno di 25 milioni di euro secondo il perito.