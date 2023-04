Stefano Stefanini

NewTuscia – ORTE – L’Èquipe diocesana della Pastorale giovanile da‘ appuntamento ai giovani della Diocesi per un evento comunitario ad Orte, per la domenica delle Palme, domani 2 aprile alle ore 18, per la Via Crucis diocesana dei Giovani, che partirà da Piazza del Popolo, davanti alla Chiesa di Sant‘Agostino e si articolerà per le vie, le piazze e gli angoli più suggestivi del Centro Storico.

Lunedi 3 aprile presso la Chiesa di Santa Maria di Loreto presso gli Ospedali Riuniti di Orte, si terrà l‘ incontro di Catechesi organizzato dalla Confraternite Riunite e tenuto dal Vescovo Diocesano mons. Marco Salvi su „Il ritorno del figliol prodigo“ e sul significato dei riti della Settimana Santa, con riferimento al cammino di “ascolto” del Sinodo indetto da Papa Francesco ed in corso di svolgimento nelle singole realtà parrocchiali.

Sabato 25 marzo si e‘ svolta presso la parrocchia di San Giuseppe Operaio, in via Enrico Minio a Civita Castellana, la Festa di autofinanziamento della Giornata Mondiale della Gioventù, programmata a Lisbona. l’appuntamento si e‘ articolato in una cena conviviale, musica live, serata disco, animazione per bambini, e un quizzone.

Gli eventi di Orte e di Civita Castellana si inquadrano nella prospettiva della prossima Giornata Mondiale della Gioventù 2023, convocata da Papa Francesco a Lisbona dal 1 al 9 agosto prossimi, con la partecipazione di migliaia di giovani provenienti da tutto il mondo.

La GMG si svolgerà per consentire ai giovani e ai loro educatori di fare esperienza di Dio. Chiaramente il pellegrinaggio della GMG è rivolto ai giovani che hanno questa apertura e tale desiderio nel cuore.

Le parrocchie della Diocesi faranno tutto il possibile, insieme ad associazioni e movimenti, per corrispondere positivamente all‘invito pervenuto dall’ èquipe diocesana di pastorale giovanile e vocazionale della nostra diocesi, „ per venire incontro a tutti i giovani che desiderano vivere un momento di Chiesa e di fraternità, organizzeremo un campo scuola diocesano in Italia per coloro che non potranno partecipare alla GMG. Prossimamente pubblicheremo date e informazione di questa proposta alternativa alla GMG.

Approfittiamo per rivolgere alle parrocchie, alle famiglie e specialmente ai giovani un saluto sentito e vicino, ringraziando ciascuno di Voi per la collaborazione.

Affidiamo questa Giornata Mondiale della Gioventù GMG, noi tutti e specialmente i giovani a Maria Santissima ad Rupes, Patrona della nostra diocesi di Civita Castellana, questo l’augurio e l’impegno di Don Francesco Botta e dell’Èquipe diocesana della Pastorale giovanile.