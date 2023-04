NewTuscia – ROMA – Grazie al contributo di Acea, domenica 2 aprile, in occasione della “Giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo” 2023, il palazzo della Regione Lazio in Via Cristoforo Colombo a Roma, sede della giunta, sarà illuminato di blu dalle ore 19 alle ore 24.

“Siamo impegnati ogni giorno, non soltanto in occasione della Giornata Mondiale, ad affermare i diritti delle persone con disturbi nello spettro autistico – spiega il Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca – Stiamo parlando della vita di un bambino su 77 fra i 7 e i 9 anni. La Regione Lazio sarà al loro fianco attraverso politiche sanitarie adeguate, nonché educative e sociali. Occorrono più servizi, migliorando l’organizzazione delle risorse a supporto non soltanto dei pazienti, ma del nucleo familiare che se ne prende cura. Con un provvedimento di Giunta saranno ripartiti fondi ministeriali – oltre 7 milioni di euro – tra le Aziende del Servizio Sanitario Regionale, per finanziare progetti di inclusione sociale e lavorativa. Dobbiamo promuovere una cultura sempre più diffusa sull’autismo, neutralizzando la paura del futuro e della solitudine, spesso presenti nella vita delle persone affette.

Investiremo in formazione, la vera chiave di volta per promuovere un’ottima qualità della vita: scuola, inclusione sociale, terapie riabilitative, fino all’inserimento lavorativo.

E’ il lavoro, infatti, un punto centrale nella vita delle ragazze e dei ragazzi autistici, dato che l’80% risulta inoccupato. Non lasceremo sole o indietro queste persone e le loro famiglie”.