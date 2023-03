NewTuscia – ROMA – “A nome di tutto il gruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, auguro buon lavoro al nuovo presidente di Confagricoltura Lazio Antonio Parenti. Confagricoltura rappresenta una realtà importantissima che con dedizione e impegno contribuisce alla crescita di un settore fondamentale per l’economia del nostro territorio. Parenti può vantare un altissimo profilo professionale e una profonda conoscenza del comparto. L’agricoltura può rappresentare un volano in grado di favorire lo sviluppo economico del Lazio. Sarà compito della politica mettere in grado le imprese di crescere, realizzando buona occupazione, profitto e prodotti di qualità. Da parte mia e del gruppo di Fratelli d’Italia, possiamo garantire il massimo impegno, insieme con l’assessore Giancarlo Righini, per sostenere l’agricoltura regionale. E in questo processo il ruolo di Antonio Parenti e di Confagricoltura Lazio sarà di estrema importanza”.

Lo dichiara in una nota il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio Regionale del Lazio, Daniele Sabatini.