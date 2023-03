Enrico Panunzi eletto presidente della terza Commissione consiliare permanente del Consiglio regionale del Lazio “Vigilanza sul pluralismo dell’informazione”. Valentina Paterna presidente della commissione Agricoltura e Ambiente

Stefano Stefanini

NewTuscia – ROMA – Abbiamo appreso con piacere la notizia dell’ elezione del consigliere Enrico Panunzi (PD) a presidente della terza Commissione consiliare permanente del Consiglio regionale del Lazio “Vigilanza sul pluralismo dell’informazione”, nella prassi del Consiglio regionale attribuita ad un Gruppo di opposizione.

Enrico Panunzi presidente della Commissione consiliare permanente del Consiglio regionale del Lazio Vigilanza sul pluralismo dell’informazione.

Nel complimentarci come redazione per l’elezione, auguriamo al consigliere eletto nella Tuscia di svolgere un proficuo lavoro per avvicinare sempre di più l’istituzione Regione ai cittadini .

Valentina Paterna, presidente commissione Agricoltura e Ambiente in Consiglio Regionale del Lazio

Da parte nostra, assicurando collaborazione e attenzione all’azione del Consiglio e della giunta regionale, in particolare con i consiglieri viterbesi Valentina Paterna (FdI) eletta presidente della Commissione consigliare Agricoltura e Ambiente e Daniele Sabatini, nominato capogruppo di Fratelli d’Italia, proponiamo di istituzionalizzare incontri televisivi periodici di avvicinamento della Regione ai cittadini in particolare i più giovani.

Buon lavoro !