ROMA – On line da ieri il nuovo sito web del Comitato 10 Febbraio.

Olmi (presidente nazionale): “Uno strumento utile all’attività associativa e a far conoscere il lavoro dei volontari.” È on line il rinnovato sito web del Comitato 10 Febbraio, l’associazione che si batte per la conservazione della cultura italiana nell’Adriatico orientale, in difesa della memoria dei Martiri delle foibe e degli Esuli istriani, giuliani, fiumani e dalmati.

L’inaugurazione del nuovo portale www.10febbraio.it si è svolta ieri, 30 l marzo 2023, diciannovesimo anniversario dell’approvazione della Legge numero 92 che nel 2004 ha istituito “Il Giorno del Ricordo”.

“Il nuovo sito web è uno strumento utilissimo per divulgare l’attività

associativa – dichiara Silvano Olmi, presidente nazionale del C10F – è

stato realizzato dall’Agenzia Ultra Web Studio, che ha raccolto le indicazioni del consiglio direttivo nazionale. Ha una nuova veste grafica che consente una maggiore fruibilità. Al suo interno, per

garantire la memoria storica, sono stati reinseriti tutti gli articoli pubblicati in passato.

È stato attivato anche un canale YouTube dove sono già visibili alcuni filmati – conclude Olmi – tutto questo rientra in una strategia comunicativa tesa a rendere ancora più conosciuta ed apprezzata l’opera delle volontarie e dei l volontari del Comitato 10 Febbraio.”

Comitato 10 Febbraio