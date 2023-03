NewTuscia – TARQUINIA – Un maxi uovo di cioccolato donato dai Consiglieri dell’Università Agraria di Tarquinia al centro anziani. E’ l’omaggio pasquale, a nome dell’intera comunità tarquiniese, consegnato questa settimana dai consiglieri Marcello Maneschi ed Andrea Ortenzi al Presidente dell’importante realtà aggregativa cittadina.

Ad accompagnare i consiglieri anche Leonardo Mancini, dell’Associazione Sparatori, che ha portato gli omaggi ai presenti offrendo loro uno sconto al punto di ristoro della prossima Festa della Merca. Gli associati, dunque, potranno gustare la prelibata pasta al cinghiale, lo squisito spezzatino di capriolo con i porcini e gli altri piatti dello stand ad un prezzo speciale.

Il Consigliere Andrea Ortenzi ha commentato: “Assieme al Presidente Tosoni ed al Vicepresidente Sacripanti tenevamo molto a questo omaggio, perchè il centro anziani è una bellissima realtà, di quelle che funzionano e che offrono valore aggiunto alla collettività. Il dono non vuole essere solo un buon augurio, ma anche festeggiare le future collaborazioni… prima fra tutte quella per la Festa della Merca, il pomeriggio del 15 Aprile, quando alcuni associati metteranno in scena una esilarante commedia in stile bischerino. Io ho già avuto il piacere di vederla in anteprima, e vi assicuro che è davvero irresistibile”.

Il Consigliere Marcello Maneschi ha aggiunto: “L’uovo è tradizione, è festa, ma è anche un simbolo di rinascita. E l’auspicio che facciamo è proprio quello che, dopo il periodo di restrizioni passato, si possa avere una rinascita sociale ed aggregativa. Con estremo piacere faremo tutto quanto in nostro potere per essere il più vicini possibile al Centro Anziani ed alle altre realtà aggregative del territorio. L’Università Agraria c’è, e farà in modo di esserci sempre di più”.