NewTuscia – LABRO – In una splendida cornice storica e paesaggistica, all’ingresso del paese, sorge la Stazione Carabinieri di Labro. Lo stabile, sede della caserma, fu costruito appositamente nel 1997 e vi si trasferirono i Carabinieri precedentemente dislocati nel centro del borgo. Questo presidio, infatti, garantisce ascolto, accoglienza e legalità sin dagli anni trenta. I principali impegni per i militari operanti a Labro riguardano dissidi tra privati e querele, spesso risolte in maniera bonaria attraverso la mediazione dei Carabinieri.

La Stazione è comandata, dal 2008, dal Luogotenente Michele OLIBANO, collaborato dal Luogotenente Massimo SPAGNOLETTI, dal Vice Brigadiere Bernardo BENTIVEGNA, dall’Appuntato Scelto Qualifica Speciale Alessandro LODOVICI e dal Carabiniere Alessandro PALMISANO.

La giurisdizione della Stazione Carabinieri di Labro comprende alcune arterie stradali di carattere principale, tra cui la SS79 Raccordo Rieti-Terni e la SR521 per Leonessa, tratto di collegamento tra il reatino e il famoso Santuario di Santa Rita da Cascia. Tra le bellezze caratteristiche del territorio vi è la Riserva dei Laghi Lungo e Ripasottile, l’alveo del fiume Velino e la sorgente di Santa Susanna. Da anni il territorio è percorso dai numerosi pellegrini del Cammino di San Francesco. I Carabinieri della locale Stazione garantiscono la presenza dello Stato in tutti questi luoghi e, oltre al comune di Labro, nei comuni di Morro Reatino e Colli sul Velino.