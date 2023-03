NewTuscia – VITERBO – Seconda sfida dei quarti di finale per la Domus Mulieris che, in questo sabato pomeriggio, attende al PalaMalè la visita del Basket Roma in un match che rappresenta una gara da dentro o fuori per le gialloblù.

Dopo aver perso gara 1, infatti, il team guidato da Carlo Scaramuccia cercherà di pareggiare i conti e rimandare tutto alla terza e decisiva sfida, da disputarsi a Roma; in caso di affermazione delle ospiti, invece, la serie si chiuderà sul 2-0 e la stagione ufficiale della Domus Mulieris potrà dirsi conclusa.

Il primo atto ha ribadito che Basket Roma è la squadra più forte del campionato, come testimoniato da un ruolino di marcia fatto di 21 vittorie in altrettante partite. La Domus Mulieris ha provato a contrastare le avversarie, capaci di schierare quintetti ricchi di centimetri e atletismo con giocatrici che compongono l’ossatura delle nazionali giovanili azzurre, ma le ragazze di coach Bongiorno hanno fatto valere la maggiore prestanza fisica in area ed hanno archiviato i conti già nel primo tempo, portandosi sull’1-0 nella serie.

“Siamo consapevoli di quelli che sono i valori in campo – commenta coach Scaramuccia – e c’è un’intera stagione alle spalle a testimoniare il livello del Basket Roma, visto che nessuna squadra ha saputo fermarne la marcia. Ci teniamo a dare il massimo e a giocarci le nostre carte, sarebbe bello poter vincere e arrivare a gara tre ma dovremo essere perfetti in attacco e aggressivi in difesa, cercando di impedire i rifornimenti in area e di recuperare palloni per segnare canestri ad alta percentuale. In settimana abbiamo lavorato bene ed ho fiducia nella possibilità di giocare una bella partita”.

Rispetto a gara 1 è previsto il rientro, almeno in panchina, di Melania Nobili.

Palla a due alle 19 e direzione di gara che sarà affidata ai signori Luca Pastore di Marino (RM) e Lorenzo Formica di Roma. L’ingresso al PalaMalè sarà gratuito come sempre ed è prevista la diretta in streaming della partita sulla pagina Facebook ufficiale della società (Basket Ants Viterbo)