NewTuscia – VITERBO – “Tutti in sella”. Questo lo slogan del Circolo Ippico “La Martingala” di Viterbo, con sede al chilometro 3,5 della strada Cimina, che domenica 2 aprile 2023 apre le porte a chi vuole avvicinarsi allo sport dell’equitazione.

Dalle 10.30 alle 13, prenotandosi al numero 328.8538900, si potrà salire in sella a uno dei cavalli del Circolo ippico per un giro di prova completamente gratuito. Potranno farlo i bambini dai 4 anni in su e gli adulti di tutte le età.

“Vi aspettiamo domenica mattina – dichiara lo staff del circolo ippico “La Martingala” – per provare l’emozione di cavalcare, assistiti dagli istruttori del nostro centro. Un vero e proprio “Open Day” per avvicinarsi all’equitazione, uno sport che si pratica in simbiosi con il cavallo.”

Circolo Ippico “La Martingala” – Viterbo