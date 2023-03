NewTuscia – ACQUAPENDENTE – “L’hub vaccinale anticovid di Acquapendente ha cessato di essere attivo e le vaccinazioni proseguiranno presso le sedi ASL”. Questo quanto comunicato dalla ASL di Viterbo.

Ecco l’informativa nel dettaglio: “La scelta della Asl di Viterbo è coerente con il graduale ritorno alla normalità, dopo la pandemia da SARS-CoV-2, con l’andamento epidemiologico, che mostra una minor circolazione e aggressività del virus, e con il minor afflusso della cittadinanza presso i centri vaccinali, sia a livello nazionale che territoriale. L’attività vaccinale anti Covid sarà garantita presso le strutture aziendali della Asl di Viterbo. Tutti i cittadini che desiderano effettuare la vaccinazione anti Covid possono contattare la Centrale operativa territoriale aziendale, dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13, ai riferimenti telefonici 0761 237020/21/22, o inviando una mail all’indirizzo di posta elettronica info.centraleoperativa@asl.vt.it. La Centrale operativa provvederà a organizzare le richieste delle sedute vaccinali negli ambulatori della Asl e a contattare il cittadino assistito, indicando il giorno, l’ora e la sede presso la quale recarsi per sottoporsi alla vaccinazione. Si raccomanda, in caso di richiesta inviata via mail, di indicare sempre un contatto telefonico.Si può contattare lo stesso numero o inviare una richiesta alla mail indicata anche per altre informazioni o servizi correlati alla malattia Covid”.