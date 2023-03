NewTuscia – NARNI – Alleanza Verdi Sinistra Narni ha inviato un ordine del giorno ai Consiglieri di maggioranza del Comune di Narni per discutere in Consiglio Comunale il disegno di legge sull’autonomia differenziata presentato dal Ministro Calderoli. L’obiettivo è quello di sollecitare il Consiglio ad esprimere una netta contrarietà a questa norma devastante per l’unità del Paese.

Il disegno di legge potrebbe infatti compromettere l’unità giuridica ed economica della Repubblica, con enormi complicazioni nella gestione di materie come la sanità e l’istruzione, a danno dell’uguaglianza dei cittadini, delle imprese e delle pubbliche amministrazioni locali e nazionali. Per questo motivo, è importante che i governi locali partecipino al dibattito.

Alleanza Verdi Sinistra Narni invita il Consiglio Comunale di Narni a prendere posizione contro il disegno di legge sull’autonomia differenziata e a sollecitare la Regione Umbria e il Governo a difendere i principi fondamentali della Costituzione e garantire l’uguaglianza dei cittadini di tutte le Regioni italiane. Inoltre, si chiede il rafforzamento delle autonomie locali, senza compromettere l’unità e l’equilibrio del sistema Paese. Il Consiglio dovrebbe richiedere una valutazione attenta degli effetti che la devoluzione delle materie richieste potrebbe avere sull’unità giuridica ed economica della Repubblica e sull’uguaglianza dei cittadini.

Inoltre, Alleanza Verdi Sinistra Narni ha invitato la maggioranza consiliare ad aderire ufficialmente alla manifestazione indetta da CGIL CISL UIL in difesa della sanità pubblica che si terrà a Terni il 14 aprile. Nonostante la propaganda del governo regionale con inaugurazioni, comunicati, selfie e dichiarazioni varie, è evidente che le strutture sanitarie, soprattutto nell’Umbria del Sud, sono al collasso. Una condizione che, se il DL Calderoli dovesse essere attuato, potrebbe ulteriormente peggiorare, mettendo definitivamente a rischio il diritto alla salute della cittadinanza e costringendo di conseguenza la popolazione, solo se se lo può permettere economicamente, a rivolgersi prioritariamente alla sanità privata.

Alleanza Verdi Sinistra Narni si mobilita per difendere l’unità del Paese e garantire l’uguaglianza dei cittadini di tutte le Regioni italiane. Si auspica che il Consiglio comunale di Narni prenda parte al dibattito e prenda le misure necessarie per tutelare i principi fondamentali della Costituzione.

Per Alleanza Verdi Sinistra Narni

Alfonso Morelli