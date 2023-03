๐—”๐—ด๐—ฟ๐—ถ๐—ด๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ผ รจ stata proclamata “๐—–๐—ฎ๐—ฝ๐—ถ๐˜๐—ฎ๐—น๐—ฒ ๐—œ๐˜๐—ฎ๐—น๐—ถ๐—ฎ๐—ป๐—ฎ ๐—ฑ๐—ฒ๐—น๐—น๐—ฎ ๐—–๐˜‚๐—น๐˜๐˜‚๐—ฟ๐—ฎโ€ ๐—ฝ๐—ฒ๐—ฟ ๐—ถ๐—น ๐Ÿฎ๐Ÿฌ๐Ÿฎ๐Ÿฑ.

NewTuscia – BAGNOREGIO – Ancora complimenti ed auguri di buon lavoro al collega sindaco Francesco Miccichรจ, a tutta la sua squadra, vince una cittร meravigliosa.

Lโ€™Italia รจ un paese straordinario, per noi essere tra le 10 finaliste rappresenta un risultato importante, una tappa nella crescita culturale e turistica che stiamo vivendo da diversi anni. In corsa cโ€™erano cittร piรน grandi, noi eravamo la cittร piรน piccola. Il Ministero tra lโ€™altro si รจ impegnato a valorizzare anche gli altri nove progetti. Per noi partecipare e arrivare a costruire un dossier di candidatura era uno step qualitativo ulteriore, rispetto al percorso intrapreso in questi ultimi anni.

Siamo contenti, soddisfatti, per noi รจ un sogno che non si รจ realizzato ma questo non pregiudica il nostro cammino verso lโ€™idea di paese che abbiamo in mente. Complimenti ad Agrigento.

Luca Profiliย

Sindaco di Bagnoregio