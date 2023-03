NewTuscia – MONTALTO DI CASTRO Tutti in piazza, uniti, per richiamare l’attenzione di tutti sui diritti delle persone con sindrome dello spettro autistico e delle loro famiglie. Saranno infatti 360 i bambini delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di Montalto e Pescia Romana che mercoledì 5 aprile parteciperanno alla “Passeggiata dell’abbraccio”.

Una mattinata per partecipare alla XVI Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo (WAAD – World Autism Awareness Day), che si celebra ogni anno il 2 aprile, istituita dall’ONU nel 2007, e che promuove inoltre la ricerca e la diagnosi contrastando la discriminazione e l’isolamento di cui sono ancora oggi vittime le persone autistiche. Bambini dai 4 ai 13 anni mercoledì 5 aprile, alle ore 10:00, si daranno appuntamento all’esterno del teatro Comunale Lea Padovani, dove dopo i saluti iniziali verrà approfondito l’argomento per una maggiore consapevolezza dell’autismo.

A seguire i bambini canteranno la canzone “io come te” per poi partecipare alla passeggiata di solidarietà e sensibilizzazione indossando un accessorio blu, il colore simbolo della giornata. Con loro gli Insegnanti, gli assistenti educativi culturali, l’associazione Combriccola dei Pargoli, il Cam (Centro autismo Montalto), la Proloco, la Prociv e la Misericordia. Parteciperanno all’evento i ragazzi del Centro Maratonda, accompagnati dagli operatori, e i rappresentanti dell’amministrazione comunale che hanno fortemente voluto l’evento organizzandolo in collaborazione con la Fondazione Solidarietà e Cultura.

Il corteo, dal Padovani, attraverserà Via Aurelia Tarquinia, via Gramsci, per poi ritornare al giardino del teatro dove si terrà l’abbraccio finale. L’iniziativa, dunque, offre un’opportunità per educare il pubblico sulle esigenze delle persone con autismo e sulle sfide che devono affrontare nella loro vita quotidiana.