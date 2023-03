NewTuscia – TARQUINIA – Gli Amministratori dell’Università Agraria rinunciano a circa 40.000 euro di compensi e scelgono di destinarli all’acquisto di un mezzo ed altri investimenti a beneficio dell’Ente e dei cittadini.

L’adunanza del Consiglio di Amministrazione tenutasi questo pomeriggio ha visto, da parte dei consiglieri, l’approvazione del bilancio preventivo 2023. Il dato più eclatante emerso è stato indubbiamente quello relativo ai compensi spettanti: gli Amministratori, infatti, avrebbero avuto diritto a circa 40.000 euro di compensi. Somma considerevole, alla quale tuttavia gli Amministratori hanno scelto di rinunciare.

A spiegare la decisione il Presidente Alberto Tosoni: “Ho tenuto a presentare io personalmente una mozione per rinunciare a questi compensi. Vista la delicata situazione finanziaria ancora in essere, preferiamo rinunciarvi e destinare tale somma all’acquisto di un nuovo mezzo e ad altri investimenti”.

Il Vicepresidente Alessandro Sacripanti ha aggiunto: “l’obiettivo di indicare tali cifre nel bilancio preventivo era proprio quello di far capire alla cittadinanza a quanto ammonterebbero le somme che dovremmo percepire (tra l’altro anche in misura inferiore a quanto normalmente poteva spettare), e che oggi risparmiamo. Ancora una volta scegliamo di mantenere le promesse e proseguire nella continuità con l’Amministrazione Borzacchi, scegliendo la via del risparmio”.