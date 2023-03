NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – Sono stati inaugurati questa mattina i locali dello storico immobile comunale – ex ristorante Etrusco – in via del Castelletto, sede del centro polifunzionale e sociale. L’investimento totale per la riqualificazione della struttura, imponente, ha impegnato quasi 100mila euro, fondi reperiti dal GAL tramite il progetto comunale “Sviluppo Locale Leader” e utilizzati dal Comune per restituire ai cittadini una struttura completamente rinnovata.

“La riqualificazione di questo locale rappresenta un valore importante per il centro storico di Civita Castellana e per tutta la collettività – spiega il sindaco Luca Giampieri -, perché sarà un luogo dove poter svolgere iniziative volte alla promozione e all’aggregazione sociale anche in collaborazione con il terzo settore”.

“La struttura ospiterà il centro anziani del Centro Storico – aggiunge l’assessore alle Politiche sociali Claudio Parroccini -, a cui è stata assegnata dal Comune nei giorni scorsi. Un luogo destinato alla terza età per iniziative ludiche, ricreative o di semplice incontro”.