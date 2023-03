Dal 3 al 10 aprile visitabile la mostra “Pitturiamo la Pasqua”

NewTuscia – TARQUINI – “Pitturiamo la Pasqua”. È questo il titolo della mostra collettiva di giovanissimi pittori tarquiniesi allievi del laboratorio artistico creativo “L’officina delle idee”, che, dal 3 aprile, alle 16, per una settimana, sarà visitabile al pubblico. Patrocinata dalla Pro loco Tarquinia, l’esposizione raccoglie alcuni quadri, a tema vario, dipinti dagli allievi, e rappresenta la prima di una serie di attività a carattere culturale e sociale che si svolgeranno nei locali riqualificati dall’associazione culturale “Etruria Media” a piano terra di palazzo Vipereschi, al civico 15 di via Giuseppe Garibaldi. “La mostra sarà aperta tutti i giorni fino al 10 aprile dalle 16 alle 19,30 – afferma l’artista Sandra Inghes, promotrice dell’iniziativa -. L’8 aprile, poi, alle 17 terremo con alcuni dei bambini che hanno partecipato al laboratorio un’estemporanea artistica, dipingendo con le tempere un quadro ispirato alla celebrazione della Pasqua e della processione del Cristo Risorto, la manifestazione più sentita e amata nel comune etrusco. Sarà quindi per loro una piacevole esperienza che li farà sentire come degli esperti pittori”. “Abbiamo accolto con piacere la proposta di Sandra Inghes – dichiarano dalla Pro loco Tarquinia -. Grazie all’associazione culturale “Etruria Media” gli spazi a piano terra di palazzo Vipereschi torneranno a essere una parte viva del tessuto sociale cittadino, iniziando da questa bella mostra che coinvolge tanti bambini tarquiniesi”.