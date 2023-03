Ideato dal Vescovo Orazio Francesco Piazza, affronterà temi che riguardano il territorio

NewTuscia – VITERBO – A circa 4 mesi dal suo ingresso in diocesi, come aveva annunciato nella sua prima intervista, il Vescovo ha mantenuto la parola. “Parole in prospettiva” è il titolo della nuova trasmissione ideata dal Vescovo Piazza, che dal 31 marzo e ogni primo venerdì del mese alle ore 21, andrà in onda sulla web tv della Diocesi e sui canali social. Chiunque, da cellulare, pc, tablet potrà seguire il nuovo format televisivo che proprio il nostro Vescovo Orazio Francesco condurrà almeno in questo primo anno.

L’ufficio comunicazioni sociali, su indicazione dello stesso Vescovo Piazza, ha provveduto alla realizzazione del nuovo studio tv, regia e camere di ultima generazione. Un investimento culturale, sociale, comunicativo ed ecclesiale per far sì che la nostra Chiesa possa stare a passo con i tempi, ma soprattutto essere presente nel tessuto sociale e raccordare le esperienze umane, sociali, culturali e religiose del nostro territorio.

Parole e prospettiva, sono le due parole che il vescovo ha usato per descrivere il nuovo format e che fanno capire da quale prospettiva leggeremo le parole e gli eventi della vita quotidiana. Sarà la “prospettiva positiva” che aiuterà a leggere le parole e a dare un giusto valore alle situazioni, ma soprattutto sostenere chi desidera camminare in modo sinodale e a dare voce a chi nella società non trova le ragioni del vivere.

Un programma, che vedrà la presenza in studio di ospiti del mondo ecclesiale, sociale e civile e affronterà temi che riguardano il territorio da una diversa prospettiva ecclesiale.

Il nuovo programma televisivo sarà trasmesso in streaming sui canali social della diocesi di Viterbo (canale YouTube, pagina Facebook e profilo Instagram).