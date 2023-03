NewTuscia – ROMA – Sabato 1 aprile 2023 si svolgerà la mobilitazione nazionale, promossa da Fillea Cgil e Feneal Uil, per rispondere alle scelte del Governo su bonus edili e codice appalti, che mettono in pericolo 100mila posti di lavoro (30 mila nel Lazio), la qualità del lavoro e di avere una casa più vivibile e sicura, più efficiente in termini energetici, più salubre e con bollette meno care.

Questo provvedimento provocherà gravi impatti sull’ambiente e sulla possibilità di rigenerare quartieri e periferie poiché non permetterà il raggiungimento degli obiettivi Onu e Ue per città più sostenibili.

Il nuovo Codice sugli Appalti con l’introduzione del subappalto a cascata peggiora la sicurezza, genera meno qualità e meno sostenibilità ed aumen

ta il rischio di infiltrazioni malavitose. Il mercato sarà meno trasparente con l’assegnazione diretta o a inviti degli appalti fino a 5.382.000 euro e dunque il 70/80% degli appalti di questi anni saranno assegnati senza bando di gara.

La provincia di Viterbo, storicamente non interessata da grandi opere pubbliche, è stata tra le prime a partire con i bonus con effetti importanti in termini occupazionali.

Infatti si è passati da 2802 lavoratori denunciati in Cassa Edile nel 2020/2021 a 4134 nell’anno edile 2021/2022 con un incremento del 47% e le aziende da 717 a 888 con un incremento del 24%.

Ancora più rilevante l’effetto bonus se dovessimo prendere i numeri dell’anno 2019/2020 pre pandemia, in cui i lavoratori denunciati nella Cassa Edile erano 2032 e le aziende 567.

Per questo abbiamo lanciato un appello a tutte le forze dell’ambientalismo, alle forze politiche e ai rappresentanti delle istituzioni, ai comitati di quartiere e agli studenti, ai tecnici e agli inquilini affinché siano presenti con noi sabato 1 Aprile a Roma in piazza San Giovanni Bosco alle 9.30.

Vi invitiamo ad aderire e animare la piazza di Roma con noi per rivendicare il diritto al lavoro sicuro e di qualità, una riqualificazione urbana seria, una co-programmazione e co-progettazione efficiente.

Un’altra strada è possibile #FAILACOSABUONA!

Francesco Palese

Segretario Generale Feneal Uil Viterbo Rieti



Gaetano Russo

Segretario Generale Fillea Cgil

Viterbo Civitavecchia Roma Nord

Stefania Pomante

Segretario Generale Cgil



Giancarlo Turchetti

Segretario Generale Uil Viterbo

Civitavecchia Roma Nord Viterbo