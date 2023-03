NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo.

Buon lavoro al nuovo presidente di Confagricoltura Lazio, Antonio Parenti. Sono certo che la sua profonda conoscenza del settore aiuteranno a crescere ancora di più un’associazione oramai divenuta punto di riferimento per tanti imprenditori del nostro territorio. Da parte del mio assessorato posso garantire, fin da ora, la massima disponibiltà alla collaborazione, con la certezza che insieme riusciremo a dare quelle risposte che le imprese del settore attendono da anni. Ritengo importante, a tal fine, avviare un confronto costante con realtà come Confagricoltura che conosco per l’impegno e la dedizione che mette da sempre a difesa dei suoi iscritti”.

È quanto dichiara l’assessore all’Agricoltura della Regione Lazio, Giancarlo Righini.