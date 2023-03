NewTuscia – ROMA – è svolto a Roma il Forum dell’Energia del Lazio organizzato da Legambiente, nel quale l’associazione ha presentato il “Dossier Energie Rinnovabili 2023 nel Lazio” e conferito riconoscimenti ai migliori Comuni e alle migliori esperienze nella generazione energetica da fonti sostenibili; il Forum si è svolto con il sostegno del main parnter “Nice Tecnology”, dei partner “AzzeroCO2”, “Impresa Circolare”, e “Maire”, del partner tecnico “Rosemary Terre e Sapori” e del media partner “Canale Energia”.

Secondo i dati presentati, nel Lazio la produzione energetica per il il 77,1% proviene da fonti termoelettriche, il 12,7% da energia solare, il 9,1% da energia idroelettrica e l’1,1% da eolico. I consumi emergenti poi, per il 47% sono relativi al settore dei servizi, il 31% domestici, il 21% dell’industria e il 2% in agricoltura, per una domanda energetica regionale complessiva di 23 Terawattora.

I Comuni dove è maggiore la produzione da Fotovoltaico per potenza istallata sono: Montalto di Castro (VT) con 216.500 kw (primo in Italia), Roma con 168.559 kw, Latina con 75.498 kw e Canino (VT) con 30.226 kw. Primo nel Lazio (e sesto in Italia) il Comune di Fiano Romano (RM) per la diffusione di solare termico con 328,3 mq/1.000 ab. e la Capitale al primo posto nazionale per produzione energetica da Biogas con 16.171 kWe, tutto da agricoltura. Il podio dei comuni per la produzione di energia eolica vede invece al primo posto Piansano (VT) con 42.000 Kw, secondo Arlena di Casto (VT) con 10.000 kw e terzo Viticuso (FR) con 9.000 kw prodotte da aerogeneratori.

“La generazione energetica da fonti rinnovabili è la chiave indiscutibile della transizione ecologica, in grado di abbattere emissioni climalteranti e trasformare positivamente il paesaggio e i consumi – dichiara Roberto Scacchi presidente di Legambiente Lazio – ciò è evidente se pensiamo alla centrale termoelettrica a carbone di Civitavecchia, ancora oggi polo di maggiori emissioni di CO2 in tutta Italia. Come emerge chiaramente dal nostro dossier, anche nel Lazio, dopo l’aumento delle energie sostenibili legato agli anni del conto energia, tutto si è fermato. Per raggiungere gli obiettivi del Green Deal e del passaggio alle fonti rinnovabili è necessario accelerare quanto mai nella diffusione di pannelli solari sui tetti e integrati nell’agricoltura, di aerogeneratori nei territori battuti dai venti, di dare gambe alle tante comunità energetiche che attendo regole chiare, di impianti geotermici, di tutte le altre fonti legate alle condizioni territoriali e alla rigenerazione delle materie nel ciclo dei rifiuti, con particolare riguardo al riciclo chimico ed al trattamento dell’organico, sapendo anche che la risorsa idroelettrica andrà sempre più in difficoltà di fronte all’epoca della siccità. La Regione, il Ministero e le amministrazioni del territorio, oggi devono rendere più snelli i percorsi autorizzativi, di fronte ai quali si incagliano anche le migliori progettualità che poi corrono il rischio di essere autorizzate quando saranno ormai obsolete; in tal senso cogliamo con grande soddisfazione le autorizzazioni che stanno arrivando per la realizzazione del campo eolico offshore a largo di Civitavecchia, ma chiediamo a tutti una grande responsabilità nell’accettare la nascita dei nuovi paesaggi rinnovabili, senza i quali non sarà mai possibile liberarci dall’inquinamento delle fonti fossili”.

Per la produzione da eolico, dopo i primi tre comuni di Piansano (VT), Arlena di Casto (VT) e Viticuso (FR), premi, riconoscimenti e citazioni nelle graduatorie anche per gli altri comuni dell’eolico: Tessennano (VT), Cellere (VT), Viterbo, Ischia di Castro (VT), Farnese (VT), Marta e Monte Romano (VT). Premi speciali anche alle più pregiate esperienze di Comunità Energetiche Rinnovabili: la prima CER del Lazio nata a Ventotene, quella generata dal “Biodistretto della Via Amerina e delle Forre”, quella di Roma dell’Associazione Culturale CER Vitinia-Roma, quella del Comune di Monterotondo (RM) e la rete di CER del Comune di Fiumicino (RM) .

Il Forum, concluso da STEFANO CIAFANI Presidente Nazionale di Legambiente, è stato coordinato da AGNESE CECCHINI rirettrice editoriale di Canale Energia e VIOLA CENTI Youth4Planet Legambiente Lazio, e hanno partecipato: ALESSIA BORGOGNA Process Engineer di MyRechemical Maire, FRANCESCO FERRANTE Vicepresidente Kyoto Club, PAOLO RINALDI Impresa Circolare, EDOARDO ZANCHINI Direttore Ufficio Clima di Roma Capitale, ANNALISA CORRADO Responsabile Sviluppo Progetti Innovativi AzzeroCo2, GABRIELE MAGNI Referente tecnico CER di Ventotene, GIULIO DE ANGELIS Responsabile Energia e Ambiente di CGIL Roma e Lazio, LUIGI SEVERINI Ing. Fondatore e progettista del parco eolico offshore di Civitavecchia, GAETANO EVANGELISTI Responsabile Affari Istituzionali Territoriali Enel Italia, FAMIANO CRUCIANELLI Biodistretto della Via Amerina e delle Forre, MICHELE MORETTI CER Vitinia

ERIKA ANTONELLI Assessore Agricoltura e Attività Produttive di Fiumicino, EDIA PEZZOLA Assessore all’Ambiente di Fiano Romano, ROBERTO DEL CIELLO Delegato Energia Comune di Monterotondo, ERMANNO NICOLAI Sindaco di Tessennano, MATTEO CAPRIMI capo staff ass. Aronne con delega alle politiche energetiche e MARIA DOMENICA BOIANO direttrice regionale di Legambiente. Il rapporto presentato è stato curato e redatto da NICOLA RIITANO responsabile scientifico di Legambiente Lazio.