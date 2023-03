NewTuscia – VITERBO – Consiglio comunale è convocato in sessione di bilancio, in seduta ordinaria e in prima convocazione, il prossimo 5 aprile alle ore 15,30 (con termine alle ore 20) e il 6 aprile alle ore 9,30 (fino al termine della discussione) per l’esame e la discussione generale della proposta di delibera n. 22 del 15-3-2023, avente ad oggetto l’approvazione del bilancio di previsione 2023-2025.

Il consiglio comunale è inoltre convocato in prosecuzione, in sessione di bilancio, in seduta ordinaria e in prima convocazione, il prossimo 13 aprile alle ore 9,30 (con termine alle ore 20) e il 14 aprile alle ore 10,30 (fino al termine dei lavori), con all’ordine del giorno emendamenti e approvazione della proposta di delibera n. 22 del 15-3-2023, avente ad oggetto l’approvazione del bilancio di previsione 2023-2025.