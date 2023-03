Rintracciato nel parcheggio di Viale Prati dalla Polizia

NEWTUSCIAUMBRIA – TERNI – Un giovane extracomunitario 24enne è stato denunciato dagli Agenti della Polizia di Stato, per aver rapinato un cittadino. Il malvivente, armato di pistola, ha minacciato di uccidere il malcapitato, se si opposto alla consegna.

Il fatto è accaduto ieri mattina, quando dopo circa un’ora, dall’accaduto, il cittadino rapinato, si è recato presso l’Ufficio Denunce della Questura, di Terni, per denunciare l’accaduto.

La vittima, ha riferito, agli agenti di aver reagito ingaggiando una colluttazione per riuscire poi ad allontanarsi con la sua auto, rendendosi però conto di non avere più il cellulare, che teneva in mano quando aveva affrontato il rapinatore.

Non appena diramante le ricerche, un equipaggio della Squadra Volante, ha rintracciato il malvivente, nel parcheggio di Viale Prati mentre si stava aggirando con fare sospetto tra le auto in sosta.

Alla vista della Polizia di Stato il giovane ha tentato di disfarsi della pistola, gettandola sotto un’autovettura. L’arma prontamente recuperata dagli agenti è risultata essere una pistola giocattolo, priva di tappo rosso. L’uomo ovviamente è stato denunciato alle autorità competenti.